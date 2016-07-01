Подведены промежуточные итоги сельскохозяйственного сезона этого года
На пресс-конференции, прошедшей 29 июня в Ереване и посвященной сельскому хозяйству, говорили в основном по двум темам -- о нынешнем урожае и проблемах его экспорта, а также о страховании в этой отрасли экономики.
Экономика
Компания ЗАО "Электрические сети Армении" после нескольких неудачных лет завершила 2015 год с чистой прибылью в размере 21 млрд драмов. Произошло это благодаря ряду оздоровительных мер, принятых государственными органами, ответственными за состояние энергетики страны, а также усилиям самой компании.
Первая совместная выставка Ирана и России пройдет в столице Армении Ереване с 26 по 28 октября 2016 г.
Переговоры Ирана с Арменией и Грузией по экспорту нефтепродуктов на европейский рынок станут в текущем году приоритетными для Национальной иранской нефтеперерабатывающей и распределительной компании (NIORDC).
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Пресс-релизы
Правительство Армении приняло законопроект о внесении изменений в законодательство относительно азартных игр. В частности, предложено ввести принцип лицензирования деятельности онлайн-заведений, которые работают в данной сфере. Как сообщили в кабмине, данное решение призвано обеспечить равные условия для всех участников азартного рынка, работающих в сети.
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