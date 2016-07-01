№ 18 (1153)
1 июля 2016 г.

Экономическая газета Армении
Armenian Business Newspaper

Иран начинает пробный экспорт газа в Грузию через Армению Иран заключил пробное соглашение об экспорте газа в Грузию через территорию Армении. Об этом сообщил министр нефти Ирана Биджан Зангане по итогам...
До 10 августа будет прекращена подача газа в Армению Газотранспортная компания Грузии официально оповестила компанию "Газпром Армения" о временном прекращении подачи российского природного газа в...
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Армения

13:27 29.07.2016 Бунт вошел в заключительную фазу
11:54 18.07.2016 Захват выходного дня
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17:04 28.07.2016 Грузия обошла Францию по поставкам коньяка в РФ
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13:11 27.07.2016 Президента будут выбирать реже
13:46 25.07.2016 Будет ли в Азербайджане военная база третьей страны?
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14:22 22.07.2016 Такой разный Иран
14:34 15.07.2016 Значение соглашения по иранской ядерной программе для Саудовской Аравии
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Экспорт, закупочные цены и агрориски
11:35 01.07.2016 Экспорт, закупочные цены и агрориски

Подведены промежуточные итоги сельскохозяйственного сезона этого года

На пресс-конференции, прошедшей 29 июня в Ереване и посвященной сельскому хозяйству, говорили в основном по двум темам -- о нынешнем урожае и проблемах его экспорта, а также о страховании в этой отрасли экономики.


Экономика

Электрические сети Армении: проблемы и перспективы 11:47 01.07.2016

Компания ЗАО "Электрические сети Армении" после нескольких неудачных лет завершила 2015 год с чистой прибылью в размере 21 млрд драмов. Произошло это благодаря ряду оздоровительных мер, принятых государственными органами, ответственными за состояние энергетики страны, а также усилиям самой компании.
Совместная выставка Ирана и России в Армении 12:26 01.07.2016

Первая совместная выставка Ирана и России пройдет в столице Армении Ереване с 26 по 28 октября 2016 г.
Иран делает ставку на экспорт в Европу через Армению и Грузию 12:27 01.07.2016

Переговоры Ирана с Арменией и Грузией по экспорту нефтепродуктов на европейский рынок станут в текущем году приоритетными для Национальной иранской нефтеперерабатывающей и распределительной компании (NIORDC).


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Пресс-релизы

В Армении намерены лицензировать проведение онлайн-игр 22:40 07.09.2016
В Армении намерены лицензировать проведение онлайн-игр

Правительство Армении приняло законопроект о внесении изменений в законодательство относительно азартных игр. В частности, предложено ввести принцип лицензирования деятельности онлайн-заведений, которые работают в данной сфере. Как сообщили в кабмине, данное решение призвано обеспечить равные условия для всех участников азартного рынка, работающих в сети.

Самые яркие развлечения Интернета в 2016 году 10:12 10.09.2016
Самые яркие развлечения Интернета в 2016 году

В поисках чего-то нового и интересного люди уже давно отправились в Сеть. Здесь каждый сможет подыскать для себя вариант по душе. Мировая паутина содержит множество интересной информации и разнообразных развлечений, которые отлично выполняют свою задачу и способствуют максимальному релаксу пользователя.


5 Мифов о консалтинге 13:15 07.07.2016

Многие российские предприятия по-прежнему с опаской смотрят на услуги приглашённых консультантов. И все это потому, что существует целый ряд мифов, которые мы как раз и попытаемся развенчать в нашей статье.


В мире

Олимпиада второй категории 14:34 02.08.2016

Роджер Федерер, Дастин Джонсон, Томаш Бердых, Милош Раонич, Симона Халеп, Каролина Плишкова, Эллисон Феликс, Ник Кирьос, Елена Исинбаева, Мария Абакумова, Бернард Томич, Кенениса Бекеле, Абеба Арегави, Рори Макилрой, Карл Шварцель, Мария Шарапова
Выручка Facebook растет всем на удивление 17:38 01.08.2016

Компания Facebook представила финансовый отчет за второй квартал. Выручка крупнейшей в мире социальной сети выросла на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $6,43 млрд. Аналитики ожидали, что показатели Facebook останутся на отметке в $6,1 млрд.

Как влияют теракты на настроения в немецком обществе 17:11 28.07.2016

Только за последнюю неделю в Германии произошло несколько терактов с десятками пострадавших. Тем не менее, большинство немцев предпочитают обходить эту тему молчанием, а местные СМИ стараются лишний раз не напоминать, что террористы приехали из-за рубежа.
Что обвалило прибыль европейских авиаперевозчиков 09:30 27.07.2016

Теракты последних месяцев, напряженная политическая обстановка в Турции и забастовки ударили по европейским авиаперевозчикам, которые объявили о снижении доходов и сокращении турпотока. Ситуация усугубляется влиянием Brexit — британцы вынуждены завлекать пассажиров скидками

Россию наказали за допинг 14:24 22.07.2016

Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил иск Олимпийского комитета России. Это означает, что российские легкоатлеты не смогут выступить на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. Между тем, как выяснила «Газета.Ru», антидопинговые мероприятия обходились России в сумму от 500 млн до 1 млрд рублей ежегодно.
В чем секрет успеха покемона? 14:24 21.07.2016

«Pokemon GO» менее чем за неделю проникла буквально повсюду. Об игре говорят все: начиная от обычных фанатов старых-добрых «Покемонов» и заканчивая пресс-секретарем президента РФ.

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В октябре прошел ряд важных событий для игорного рынка Армении
Участники конференции Casino Forum Batumi обсудили перспективы развития игорного бизнеса
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